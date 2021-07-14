شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» توضح مزايا قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مزايا قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يدعم الأجور بنسبة 30 – 40 % لاستمرارية الموظفين، وتدريب الباحثين عن عمل، بدل المواصلات من وإلى العمل.
كما تضمنت المزايا “بدل الانتقال من منطقة إلى أخرى وبدل رعاية الأطفال لزيادة مشاركة الأمهات، وبدل العمل عن بعد لتشجيع أنماط العمل الجديدة”.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن بدء تطبيق قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية في 24/2/1443 هـ، وتوفير أكثر من 11 ألف فرصة وظيفية.
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