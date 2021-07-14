شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في أمريكا تحذر من التعامل مع منتحلي صفة موظفيها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، من عمليات نصب واحتيال، عن طريق انتحال صفة موظفيها. وأكدت السفارة، على ضرورة عدم التعامل مع اتصالات ورسائل تنتحل صفة موظفي السفارة للحصول على مبالغ مالية. وقالت السفارة: “تود السفارة إعادة التأكيد على المواطنين الكرام بالحذر من منتحلي صفة موظفيها، وتشدد على أهمية عدم التعامل مع مثل تلك الاتصالات أو الرسائل وتجاهلها، وعدم تحويل اي مبالغ مالية لهم.

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