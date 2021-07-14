الإمارات تفتتح سفارتها في إسرائيل... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر موقع "إسرائيل بالعربية" على "تويتر"، مقاطع فيديو أثناء رفع سفير الإمارات في إسرائيل محمد آل خاجة علم بلاده خارج مبنى البورصة في تل أبيب، وبجواره الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوج.

وقال الخاجة، عقب افتتاح السفارة، إن "السفارة ستكون مقرا لاستمرارية التعاون بيننا ولتأمين أسس السلام"، مضيفا أن "الإمارات وإسرائيل أمتان مبتكرتان ونأمل أن يشكل افتتاح السفارة محطة فارقة بين بلدينا وشعبينا".

من جانبه، أعرب هرتزوج عن سعادته بالمشاركة في افتتاح سفارة الإمارات في إسرائيل في بداية ولايتة، قائلا: "بلدانا يملكان الكثير من القواسم المشتركة. السلام لا يولد في المؤتمرات بل في قلوب الناس ويجب أن نوسع اتفاقيات السلام لدول أخرى"، مردفا: "أتطلع لزيارة الإمارات والعمل مع القيادة لتوسيع دائرة السلام".

​وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، افتتح يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، قنصلية لإسرائيل في دبي، في لحظة وصفتها الخارجية الإسرائيلية بأنها "تاريخية".

يذكر أن إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية تطبيع في سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي حضر مراسم التطبيع في واشنطن.