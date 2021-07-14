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الصحة العراقية: الحصيلة الرسمية لضحايا حريق مستشفى الحسين 60 وفاة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية، أن الحصيلة الرسمية لفاجعة حريق مستشفى الحسين التعليمى فى محافظة ذى قار بلغت 60 وفاة.

وذكرت الوزارة فى بيان اليوم الأربعاء، نقلته " السومرية نيوز"، "بعد اتمام إجراءات الدفاع المدنى والطب العدلي في المحافظة، فإن عدد ضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين، بلغ 39 وفاة لأشخاص معلومى الهوية، و21 جثة مجهولة الهوية".

وأضافت: "يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هويات الجثث مجهولة الهوية وسيتم الإعلان عن ذلك حال إكمال الإجراءات الطبية العدلية اللازمة".

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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