شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة وسطو تحت تهديد السلاح.. ضبط «عصابة يمنية» في مكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مقيم و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود، من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر.
ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على المنازل، وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض، حيث قدرت قيمة المسروقات بمبلغ (300,000) ريال، وتم استرداد بعضها.
وجرى إيقافهم واتُخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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