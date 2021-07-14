شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب يسجل 11 وفاة و1897 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المغرب أمس تسجيل 11 حالة وفاة و1897 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و882 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.



ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وزارة الصحة في المغرب قولها في بيان لها إن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 545 ألفا و16 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 526 ألفا و168 حالة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 9395 حالة.