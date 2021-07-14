"إل جي" تكشف النقاب عن روبوت توصيل.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة إل جي إلكترونيكس أمس الثلاثاء النقاب عن روبوت جديد للتوصيل يمكن أن يخدم كل من البيئات الداخلية والخارجية، حيث تحاول شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة توسيع قدرتها التنافسية في قطاع الروبوتات.



وقدمت إل جي روبوت التوصيل الداخلي والخارجي في المؤتمر الدولي الثامن عشر للروبوتات في كل مكان، في كانغرونغ، على بعد حوالي 240 كيلومترا شرق سيئول.

ويتميز الروبوت رباعي العجلات بإمكانية تنقل محسنة، حيث يمكنه التكيف ذاتيا مع تغيرات التضاريس.

وتخطط الشركة لاختبار تشغيل أحدث روبوت في نهاية هذا العام مع المزيد من أعمال التحقق. قامت إل جي بالفعل بتسويق روبوتات التوصيل للأماكن المغلقة واختبرت روبوتات التوصيل الخارجي.

وسيحدث الروبوت الجديد تغييرا كبيرا في صناعة الخدمات اللوجستية، وفقا لـ إل جي، حيث يتزايد الطلب على الروبوتات وسط الاتجاهات غير التلامسية.

وتحاول إل جي تعزيز وجودها في صناعة الروبوتات في السنوات الأخيرة. ففي العام الماضي، أنشأت معملا للروبوتات في بوسطن بالولايات المتحدة، وكانت تعمل مع كيم سانغ-بيه، الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) لتطوير روبوت بقدرات ذكاء جسدي.