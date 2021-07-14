وزارة الخارجية الليبية تصدر بيانا بشأن أنباء استقالة نجلاء المنقوش

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الخارجية الليبية، في بيان لها، إن "وزارة الخارجية تؤكد عدم صحة هذه الأخبار التي تهدف إلى التشويش على عمل الوزارة، وتطلب من كل وسائل الإعلام، تحري الصدق والموضوعية في نقل مثل هذه الأخبار قبل تداولها أو نشرها".

ودحضت الوزارة في بيانها أنباء عن صدور قرار تعيين بعض المستشارين بالسفارات في الخارج، محذرة من الأخبار المغلوطة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتعتبر نجلاء المنقوش أول ليبية تتولى حقيبة الخارجية في بلدها ضمن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي منحها البرلمان الثقة في مارس/ آذار الماضي.