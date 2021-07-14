شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ورياح نشطة على مناطق ( الشرقية، الرياض، نجران ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية على الأجزاء الشمالية إلى شرقية على الأجزاء الجنوبية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما أوضح الباحث في الطقس الدكتور عبدالله المسند، أن لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، قد أقرت إطلاق اسم “تروية” لتوثق به الحالة المطرية التي ستؤثر بمشيئة الله على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة وأجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية خاصة جنوب هذه المنطق وربما تمتد لمناطق أخرى والله أعلم.