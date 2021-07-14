شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو أسباب التعرق الزائد في الجسم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

التعرق الزائد أو فرط التعرق هو حالة مرضية تصيب الإنسان ويحدث التعرق المفرط دون وجود مسببات له مما يتسبب في القلق والإزعاج للشخص المصاب.



وإليكم أسباب التعرق الزائد في الجسم وطرق علاجه.

أسباب التعرق الزائد

- من الأسباب الرئيسية للتعرق الزائد، النشاط الزائد للجهاز العصبي، وهذا يحدث نتيجة القلق الزائد أو العصبية الزائدة مما يؤدي إلى زيادة التعرق بشكل ملحوظ.

- كثرة تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، كما أن التدخين يزيد من التعرق لوجود مادة النيكوتين في السجائر.

- قد يصاب الشخص بالتعرق الزائد نتيجة العامل الوراثي عن طريق أحد الأبوين، وعادة يتم الإصابة بالتعرق الوراثي في مرحلة المراهقة.

- الإصابة بأحد الأمراض ومنها:

الأمراض القلبية.

مرض السكري.

مرض باركنسون.

الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية.

أن يكون الشخص مصاب بالنقرس.

السمنة الزائدة وزيادة الوزن.

فترة الحمل لدى النساء.

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علاج التعرق الزائد

يجب التوجه للطبيب للعلاج في حالة الإصابة بالتعرق دون سبب واضح، وهذا عند الضغط النفسي أو التعرق بشكل أكثر من المعتاد أثناء الليل، وإذا كان التعرق يعيق أداء أعمالك خلال اليوم، ومن طرق العلاج التي ذكرها موقع "webmd" كما يلي:

- يطلب الطبيب من المريض إجراء بعض التحاليل والاختبارات المعملية للتعرف على السبب الناتج عنه التعرق الزائد، وبناءًا عليه يتم اختيار طريقة العلاج.

- قد يصف الطبيب بعض أنواع الأدوية المضادة للتعرق والكريمات، وأنواع من الأدوية التي يتم تناولها بالفم والتي تساعد على التقليل من التعرق.

- كما قد يتم استخدام الحقن التي تؤدي إلى التقليل من التعرق بالتدريج، ويتم إعطائها لمدة بين 6 إلى 12 شهر، وتحتوي هذه الحقن على سموم البوتولينوم مثل البوتكس ومايوبلوك.

- في حالة أن التسبب في التعرق الزائد، الغدة الدرقية قد يلجأ الطبيب إلى إزالتها للتخلص من هذه المشكلة المرضية.

- كما أن العلاج بالموجات الحرارية من طرق العلاج المتبعة من خلال استخدام جهاز يصدر الموجات الحرارية في جلسات متكررة.

- من الممكن اللجوء إلى الجراحة في حالة فرط التعرق الشديد، وهذا من خلال إجراء جراحة في الأعصاب والتي تساعد على تعطيل الإشارات العصبية من خلال كي أو قطع العقد العصبية.