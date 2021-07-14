تونس تتسلم 250 ألف جرعة لقاح سينوفاك من الجزائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تسلمت تونس، الثلاثاء، شحنة من اللقاحات الممنوحة من الجارة الجزائر بواقع 250 ألف جرعة لدعم جهودها في احتواء الوضع الوبائي الدقيق الذي تمر به البلاد.



ووصلت الإمدادات من لقاح سينوفاك الصيني بالإضافة إلى تجهيزات ومستلزمات طبية عبر طائرتين أرسلتهما الجزائر اليوم.

كما أرسلت عبر البر شاحنات محملة بالأكسجين.

وقال وزير الصحة الجزائري، عبدالرحمن بن بوزيد، الذي وصل تونس، الثلاثاء: "طلب مني الرئيس التعاون مع الشقيقة تونس في إطار التضامن بين البلدين ونحن نتذكر مساعدة التونسيين في أحداث ساقية سيدي يوسف عام 1958"، وهي منطقة حدودية شهدت قصفا من سلاح الجو الفرنسي المستعمر في تلك الفترة وتسببت في سقوط ضحايا من البلدين.

وتسلمت تونس مساعدات عربية ودولية تباعا في ظل تفاقم الوضع الوبائي الذي تسبب في سقوط ضحايا بمعدل يفوق 100 حالة وفاة يوميا وإصابات قياسية ناهزت في أقصاها 10 آلاف إصابة.