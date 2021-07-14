الرئيس الجزائرى يعفو عن 60 سجيناً أدينوا بالغشّ فى امتحانات الثانوية العامة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العدل الجزائرية، أنّ الرئيس، عبد المجيد تبّون، أمر بالإفراج "قبل نهاية هذا الأسبوع" عن 60 سجيناً أدينوا بالغشّ في امتحانات شهادة الثانوية العامة (البكالوريا)، مشيرة إلى أنّه اتّخذ هذه المبادرة بمناسبة عيد الأضحى.

وقالت الوزارة في بيان، بحسب " وسائل إعلام فرنسية": إنّ تبّون أوصى بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى "بتدابير رأفة لفائدة الشباب المحبوسين لارتكاب أفعال الغشّ في امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2021".

وأضافت أنّه "في هذا الإطار، ستشرع الجهات القضائية المختصة في اتخاذ الإجراءات المناسبة قصد الإفراج عن حوالي ستّين شخصاً للالتحاق بذويهم وعائلاتهم قبل نهاية هذا الأسبوع".

وفي نهاية يونيو، صدرت في الجزائر أحكام بالسجن بحقّ ما لا يقلّ عن 64 شخصاً أدينوا بالغشّ في امتحانات شهادة الثانوية العامة.

وتراوحت عقوبات السجن الصادرة بحقّ المدانين بين ستّة أشهر وثلاث سنوات بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة، بحسب ما أعلنت في حينه وزارة العدل.