الأردن يؤكد استعداده لتقديم أى دعم للعراق إثر حريق مستشفى الحسين التعليمى

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى استعداد بلاده لتقديم أى مساعدة ودعم للعراق بتوجيهات من عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لتقديم عزاء المملكة لحكومة وشعب العراق الشقيق في ضحايا مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية بمحافظة ذي قار.

وأعرب الصفدي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية -عن تضامن المملكة مع العراق في مواجهة هذا الحادث الأليم.

وتوقع مدير عام الدفاع المدنى العراقى، اللواء كاظم سلمان بوهان، أن يكون هناك احتمالات بوجود جثث تحت أنقاض مستشفى الإمام الحسين فى محافظة ذى قار، وأضاف بوهان فى تصريحات له: "قدمنا توصيات بتوفير إجراءات السلامة فى المستشفيات، ولاحظنا تسرباً فى الأوكسجين بمستشفى العزل قبل احتراقه".

وارتفعت حصيلة حريق مستشفى الحسين التعليمي فى محافظة ذى قار العراقية إلى 92 قتيلا، وقالت دائرة صحة ذي قار في بيان، إن "حصيلة ضحايا حريق مركز العزل في مستشفى الإمام الحسين ارتفعت الى 92 شهيدا".

وعقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئا للوقوف على تداعيات حريق مستشفى الامام الحسين في الناصرية، كما قررت الحكومة العراقية اتخاذ عدة إجراءات منها، فتح تحقيق في الحادث، وإعلان حالة الطوارئ وكذلك إرسال.