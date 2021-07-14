عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أردني يجبر زوجته على ابتلاع 10 دنانير.. ما السر

الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365

أجبر أردني من محافظة الزرقاء زوجته على ابتلاع 10 دنانير؛ وذلك عقاباً لها على عدم اهتمامها بابنهما، الذي ابتلع قطعة نقود أردنية.



وقالت السيدة الأردنية إن زوجها أجبرها على تقطيع 10 دنانير وخلطها بالزبادي، ومن ثم أكلها، بدافع تغافلها عن ابنها، الذي ابتلع نصف دينار أردني، بحسب موقع سوا الإخباري.

وأضافت السيدة أن ابنها الصغير، غافلها وابتلع قطعة النقود، مؤكدة أنها لم تقصر في حضانته وتربيته.

ولفتت إلى استخراج قطعة النقود من معدة ابنها، وأنه بحالة صحية جيدة.

وبعد عقابها من قِبل زوجها، طلبت الزوجة الطلاق ونالته، مشيرة إلى أن زوجها بإجباره لها على ابتلاع الدنانير العشرة قد ظلمها، وعرض حياتها للخطر.

ونصحت الزوجة كل امرأة بألا تخضع لذل زوجها وإهانته، قائلةً: "تذكّري أنك ملكة عند والديك واميرة بين أشقائك".