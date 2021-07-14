شكرا لقرائتكم خبر عن «الحقيل» يتوقع هطول أمطار غزيرة من الخميس وحتى ثاني أيام العيد بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ حالة من التقلبات الجوية تشمل هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق بالمملكة تبدأ من يوم غد الخميس وتستمر إلى ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال وليد سليمان الحقيل، عبر حسابه في “تويتر”، متوقع فرصة هطول أمطار من 5/12/1442 حتى ثاني العيد، كما توقع فرصة هطول أمطار على الرياض (الجمعة والسبت والاحد والاثنين ) كذلك المحافظات جنوبها وغربها والقريبة منها، تنخفض معها الحرارة

وتابع الحقيل، إن الأمطار من الجمعة حتى الثلاثاء غزيرة جدًا على المرتفعات وما حولها، كما تهطل أمطار غزيرة على نجران وجازان، تكون غزيرة جدًا من السبت للأربعاء، والله اعلم”.