شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضير» يوضح حكم التبرع بالعلاج الزائد المصروف من مستشفى حكومي للمحتاج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم إعطاء العلاج الزائد المصروف من مستشفى حكومي للمحتاج.

وقال الشيخ الخضير: “الأصل أنه إذا زاد ما صُرف له من علاج بحيث لا يحتاجه لمرضه الذي من أجله صُرف الأصل أن يعيده إلى المستشفى، والأولى من ذلك ألا يأخذه إذا كان يعرف أنه قدر زائد على حاجته”.

وتابع الشيخ عبدالكريم الخضير: “فإن أخذه شاكًّا في المقدار الكافي فإنه يعيده إذا تبين له أنه لا يحتاجه، وإذا كان في الإجراءات ما يمنع قَبوله من قِبل المستشفى فإنه حينئذٍ يصرفه لمريض بمثل مرضه من المحتاجين، وعلّ الله أن يعفو عنه”.