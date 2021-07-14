«تم القبض».. «الأمن العام» يكشف أهم الجرائم التي باشرها خلال الأيام الماضية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الأمن العام، عددًا من الجرائم التي باشرها وألقي القبض على مرتكبيها في بعض المناطق على مدار الأيام الماضية.
ونشر الأمن العام مقطعاً لأبرز هذه الجرائم والتي كان من بينها إلقاء القبض على 3 مواطنين قاموا بإتلاف جهاز رصد آلي “ساهر” في منطقة نجران.
كما تمكنت الجهات الأمنية من القبض على مواطنَينِ في منطقة مكة المكرمة، ارتكبا عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة مركبات في وضع التشغيل وسرقة ما بداخلها، وعثر بحوزتهما على سلاحين ناريين وأسلحة بيضاء ومواد مخدرة وجوالات.
وتم إلقاء القبض على 6 مواطنين نشبت بينهم مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة في منطقة القصيم، نتيجة لخلاف شخصي.
كما ألقي القبض على مواطنَينِ اعتديا على عامل في محطة تعبئة وقود بمنطقة حائل، وسلبا ما بحوزته من مبالغ مالية.
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