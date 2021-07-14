عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لأول مرة في تاريخ السعودية.. الجندية عبير الراشد تقدم المؤتمر الصحفي الخاص بالحج

الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365

قدمت الجندية السعودية عبير الراشد، الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الذي تعقده القيادات الأمنية قبيل موسم الحج كل عام، لتصبح أول امرأة تؤدي تلك المهمة التي كانت حكراً على الجنود.



وظهرت الراشد بزيها العسكري الأسود، بما فيها قبعتها التي ارتدها فوق الحجاب، لتؤدي التحية العسكرية للضباط الذين سيعقدون المؤتمر الصحفي، وبينهم مدير الأمن العام، قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد طويان.

ثم ألقت الجندية عبر منصة المؤتمر الصحفي، كلمةً ترحيبية قصيرة، قبل أن تعلن بدء المؤتمر الصحفي الذي يشرح فيه الضباط المسؤولين عن أمن الحج الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية الخاصة بالحفاظ على الحجاج وتسهيل نسكهم.