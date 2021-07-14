عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بـ90 يورو فقط.. مواصفات هاتف ويكو الجديد Y62

الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365

أعلنت شركة ويكو عن إطلاق هاتفها الذكي Y62 الجديد بسعر يبلغ نحو 90 يورو فقط، والذي يتمتع بمواصفات قياسية وسعر اقتصادي منافس.



وأوضحت الشركة الفرنسية أن الهاتف الذكي Y62 الجديد يعتمد على نظام التشغيل Android Go وزر المساعد الصوتي جوجل Assistant.

ويمتاز الهاتف الذكي الجديد بشاشة قياس 6.1 بوصة وبدقة وضوح 1560 x 720 بيكسل وبكثافة 282 بيكسل في البوصة المربعة.

وينبض بداخل الهاتف الذكي الجديد معالج MT6761D رباعي النوى وبسرعة 1.8 جيجاهرتز وبطاقة الرسوميات IMG PowerVR GE8300 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة واحد جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 16 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها إلى 128 جيجابايت عن طريق بطاقة الذاكرة microSD.

ويعتمد الهاتف الذكي الجديد، الذي يبلغ وزنه 171.5 جرام ولا يزيد سُمكه على 0.19 ملم، على الإصدار جو GO من نظام التشغيل جوجل أندرويد 11 مع دعم تقنية LTE بسرعة تنزيل تصل إلى 150 ميجابايت في الثانية وتقنية البلوتوث 4.2 وشبكة الواي فاي WiFi 802.11 b/g/n، وتعمل الكاميرا الأمامية والخلفية بدقة 5 ميجابيكسل.

ويشتمل جهاز ويكو Y62 الجديد على بطارية سعة 3000 مللي أمبير، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 5ر1 يوم، ويمكن تفعيل المساعد الصوتي جوجل Assistant عن طريق الزر مباشرة.

مواصفات هاتف ويكو Y62

نظام التشغيل Android Go

زر المساعد الصوتي جوجل Assistant

شاشة قياس 6.1 بوصة

دقة وضوح 1560 x 720 بيكسل وبكثافة 282 بيكسل في البوصة المربعة

معالج MT6761D رباعي النوى وبسرعة 1.8 جيجاهرتز وبطاقة الرسوميات IMG PowerVR GE8300

ذاكرة وصول عشوائي سعة واحد جيجابايت

ذاكرة داخلية سعة 16 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها إلى 128 جيجابايت عن طريق بطاقة الذاكرة microSD

الوزن 171.5 جرام ولا يزيد سُمكه على 0.19 ملم

يعتمد على الإصدار جو GO من نظام التشغيل جوجل أندرويد 11

يدعم تقنية LTE بسرعة تنزيل تصل إلى 150 ميجابايت في الثانية

البلوتوث 4.2

يدعم الواي فاي WiFi 802.11 b/g/n

الكاميرا الأمامية والخلفية بدقة 5 ميجابيكسل

بطارية سعة 3000 مللي أمبير، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 1.5 يوم