الاولمبي السعودي يتعادل مع رومانيا سلبياً

الكويت - هبة التوبجي - تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مع مضيّفه منتخب رومانيا سلبًا، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، على ملعب موغوسوايا، في إطار المرحلة السادسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: محمد الربيعي في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، عبدالباسط هندي، ياسر الشهراني، علي الحسن، سلمان الفرج، أيمن يحيى، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يحلّ في المجموعة “الرابعة” ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، إلى جانب منتخبات ساحل العاج، ألمانيا، والبرازيل، حيث سيفتتح الأخضر مشواره بمواجهة منتخب ساحل العاج يوم 22 يوليو الجاري، ثم يلتقي بمنتخب ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، قبل أن يلتقي بالبرازيل يوم 28 يوليو.