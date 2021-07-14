شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح المدة المستغرقة للكشف عن نتائج فحص «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة المدة المستغرقة للكشف عن نتائج فحص فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.
وأكدت “الصحة” في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” أن نتائج فحص فيروس كورونا تستغرق مدة أقصاها 72 ساعة من أخذ العينة.
وتدعو وزارة الصحة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والحرص على أخذ اللقاح المضاد للفيروس.
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