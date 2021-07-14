شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في أمريكا تحذر من عمليات نصب واحتيال باسمها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، من عمليات نصب واحتيال باسمها، عن طريق انتحال صفة موظفيها .

وأهابت السفارة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، بالمواطنين عدم التعامل مع اتصالات ورسائل تنتحل صفة موظفي السفارة للحصول على مبالغ مالية.

وتابعت السفارة: “تود السفارة إعادة التأكيد على المواطنين الكرام بالحذر من منتحلي صفة موظفيها، وتشدد على أهمية عدم التعامل مع مثل تلك الاتصالات أو الرسائل وتجاهلها، وعدم تحويل اي مبالغ مالية لهم.