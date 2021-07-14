مستشار الرئيس المصري: بعض الدول تتحدث عن موجة خامسة لجائحة كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، قال فيها إن هناك تراجع ملحوظ في معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتضح بصورة خاصة في القطاع الطبي، الذي شهد تراجع في حالات دخول المستشفيات والحاجة لوحدات العناية المركزة.

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وقال مستشار الرئيس المصري إن هناك دول تواجه موجهة رابعة، بينما تتحدث دول أخرى عن موجة خامسة من جائحة كورونا، مضيفا: "يجب أن نواصل إجراءاتنا الاحتياطية والاحترازية بكل قوة".

وأوضح تاج الدين أن الدولة تعمل في الوقت الحالي على صيانة الأجهزة الطبية وخاصة أجهزة التنفس الصناعي وشبكات الأكسجين، ونوفر ما يلزم من استعدادات لأي معركة مقبلة".

ولفت مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية أن بعض المستشفيات التي كانت مخصصة لمرضى كورونا، أصبحت خالية في الوقت الحالي، سواء كانت تلك التابعة للمستشفيات الجامعية أو لوزارة الصحة.

وقال عوض تاج الدين، إن الوضع في مصر في الوقت الحالي مطمئن، مشيرا إلى أن موجات كورونا ترتفع ثم تبدأ في الاستقرار قبل أن تصل إلى مرحلة الانكسار، التي نعيشها الآن.