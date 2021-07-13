«أمانة جدة» تعتمد 7 مواقع لبيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت أمانة محافظة جدة أنه تم اعتماد 7 مواقع لبيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة خلال موسم الحج لهذا العام 1442هـ، بمشيئة الله. وبينت الأمانة، في تغردية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المواقع شملت : • حي الأجاويد شمال بندة • البلد بجوار مسلخ السبيل • أم السلم حي المنتزهات بجوار قاعة النهدي • أبرق الرغامة شارع أبو عمر الأوزاعي بحي النخيل بجوار المسلخ • بريمان شارع الحسن السوهاجي • طيبة بجوار الممشى • ذهبان بجوار بلدية ذهبان

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