- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تحذر من إفشاء سرية المعلومات والمضبوطات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
جددت النيابة العامة التأكيد على أنهيجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه – بسبب التفتيش- معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، أن يحافظ على سريتها.
وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه ينبغي ألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها
وأبانت أنه إذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بهابأي طريقة كانت، تعينت مساءلته، طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تحذر من إفشاء سرية المعلومات والمضبوطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.