شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تحذر من إفشاء سرية المعلومات والمضبوطات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جددت النيابة العامة التأكيد على أنهيجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه – بسبب التفتيش- معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، أن يحافظ على سريتها.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه ينبغي ألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها

وأبانت أنه إذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بهابأي طريقة كانت، تعينت مساءلته، طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية.