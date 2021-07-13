شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها «منارة الحرمين».. تعرّف على أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعمل وكالة الترجمة والشؤون التقنية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، بكامل طاقتها البشرية والتقنية لتقديم كافة الجهود لإنجاح موسم حج 1442هـ.

وتقدم الوكالة العديد من المبادرات المهمة في خدمات الترجمة وخدمات تقنية المعلومات، وذلك بدعم وتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وسخرت الوكالة في خدمة بيت الله الحرام وقاصديه من حجاج ومعتمرين، كافة جهودها لإيصال رسالة الحرمين للعالم أجمع.

ومن أبرز الخدمات التي تشرف عليها وكالة الترجمة والشؤون التقنية هي التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية التي من شأنها التسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، ومن بينها منصة منارة الحرمين.

وهي منصة رقميه لغرض إثراء التجربة الروحانية التعبدية افتراضياً، ولتفعيل التواصل مع أئمة وشيوخ الحرمين الشريفين وذلك عن طريق نقل الدروس العلمية والتوجيهية والإرشادية من الحرمين إلى شتى المسلمين في بقاع العالم.

وتعد “منارة الحرمين” إحدى المبادرات بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويمكن الدخول إلى المنصة عبرالرابط التالي

ترجمة خطبة عرفة:

نقل خطبة عرفة مترجمة بعدد 10 لغات عن طريق التطبيق والموقع الإلكتروني لخطبة عرفة لإيصالها للمسلمين في شتى بقاع العالم.

تطبيق الحرمين الشريفين:

وهو تطبيق من منصة تطبيقات الحرمين الشريفين، ويهدف إلى تحقيق رؤية واستراتيجية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بناء على رؤية المملكة السعودية ٢٠٣٠ في تسخير التقنية الحديثة لخدمة الحرمين الشريفين والقاصدين من الحجاج والمعتمرين والزوار.

ويشمل التطبيق الخصائص الآتية:

معلومات عن المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومواقيت الصلاة، والبث المباشر للصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وخدمة الإرشاد المكاني لتيسير الوصول إلى مقصدك بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أخبار الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والخدمات الإلكترونية للزوار.

تطبيق معتمرون:

تطبيق يهدف إلى توضيح وتسهيل آلية دخول المصلين والمعتمرين بطريقة التباعد والتفويج المنتظم والآمن، يقدم عددا من الخدمات الخاصة، وعدد المستفيدين من الخدمة(1605)

ويوفر التطبيق عددا من الخدمات وهي: الوصول إلى نقاط التجمع والمسارات، وتعريف مواقع المصليات، والوصول إلى مواقع الخدمات ( دورات المياه – التوجيه والإرشاد – عربات لكبار السن وذوي الإعاقة)، والتواصل مع معالي الرئيس، وحجز زيارة للمعرض، وحجز زيارة للمصنع، ودليل صفة العمرة والأدعية المأثورة، وتقييم الخدمات، ورفع بلاغات.

تطبيق تنقل:

يهدف التطبيق إلى خدمة ضيوف الرحمن بأحدث الطرق التقنية المواكِبة والموافِقة لرؤية 2030 ، تم إطلاق تطبيق تنقل والذي يسهل عملية شراء التذاكر والحجز المسبق لخدمة العربات الكهربائية لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم مما يحقق التباعد الآمن بين قاصدي بيت الله من المعتمرين والزوار.

وتم تدشين تطبيق تنقل برعاية معالي الرئيس العام، والتطبيق متاح على متاجر أندرويد وأبل وتم دعمه بموقع إلكتروني لتقديم خدمة حجز وشراء التذاكر إلكترونيا، كما تم إتاحة خيارات الدفع المختلفة سواء كانت بالبطائق الائتمانية، أو الدفع نقدا عند الاستلام.

نظام الترجمة:

يتعلق هذا النظام بإضافة المترجمين ومهامهم وتقييمهم من حيث حضورهم ونسبة عملهم وغيره.

نظام البلاغات:

تتيح الخدمة المقدمة من مركز العمليات للزائر تقديم بلاغ للرئاسة في أي إشكالية تحصل له، سواء كانت عامة في إحدى ساحات الحرم، أو داخله، أو كانت إلكترونية تتعلق بإحدى الخدمات المقدمة فيه.

برنامج إرشاد:

خدمة تتيح للزائر عن طريق الموقع الاطلاع على الإرشادات الخاصة بالحج والعمرة خطوة بخطوة.

https://gph.gov.sa/index.php/ar/component/k2/item/3762-2021-07-13-15-29-29