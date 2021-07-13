شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» توضح متطلبات خدمة ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن تفاصيل ومتطلبات خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم من خلال خدمات ⁧الأحوال المدنية⁩ الإلكترونية عبر منصة أبشر⁩ أفراد. وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الخدمة، هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب ربط سجلة المدني بسجل والديه عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”. • طريقة الاستفادة من الخدمة : تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة “أبشر أفراد”.

ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات • متطلبات الخدمة: – نسخة من شهادة الميلاد “إن وجدت” – نسخة من سجل الأسرة – نسخة من صك حصر الورثة “إن وجد” • المستفيدون من الخدمة: المواطنون والمواطنات

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