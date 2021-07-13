السعودية... الإعلان عن كشف أثري جديد

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت هيئة التراث السعودية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أعلنت من خلالها عن كشف أثري جديد، في محافظة الحائط شمالي المملكة، عبارة عن نقوش صخرية تعود للملك البابلي، نابونيد، والذي يعود بدوره إلى منتصف القرن السادس قبل الميلاد.

وأفادت الهيئة السعودية بأن الكشف الأثري يعطي دليلا قويا على الدور التاريخي للجزيرة العربية، ومدى تواصلها مع حضارات الشرق الأدنى القديم، بشكل حضاري، حيث يتكون الكشف من نقش على صخر بازلتي، يظهر فيه الملك البابلي ممسكا بالصولجان.

ويقف أمام الملك البابلي عدد من الرموز الدينية، وذلك بالإضافة إلى وجود نص مسماري بعدد من السطور يصلوا إلى 26 سطرا، وهو ما يعتبر أطول نص كتابي يعثر عليه حتى الآن في السعودية.

ويخضع الاكتشاف الجديد في المملكة إلى الدراسة والتحليل، ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري بعد الانتهاء من دراسته وتحليله، حيث أكدت الهيئة السعودية أنه يفترض ربط هذا الكشف بما تم توثيقه شمال غربي المملكة من آثار.