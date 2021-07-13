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البحرين تحظر دخول القادمين من 16 دولة جديدة بينها دول عربية

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دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن شؤون الطيران المدني في المملكة قامت بتحديث قائمة الدول المحظور على القادمين منها دخول البلاد لتضم 16 دولة أخرى.

وتضع البحرين الدول المحظور دخول القادمين منها للبلاد على قائمة تحمل اسم "القائمة الحمراء" منذ مايو/ أيار، ومن أبرز الدول الموجودة على تلك القائمة في السابق باكستان والهند ونيبال وسريلانكا وبنغلاديش.

وذكرت الوكالة أن حكومة المملكة استثنت المواطنين وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية من هذا القرار، بينما سيتم الإبقاء على الإجراءات المتبعة مسبقا بشأن القادمين من دول غير مدرجة على القائمة الحمراء.

ويتم إضافة الدول أو إزالتها من القائمة الحمراء حسب تقييم الفريق الطبي الوطني المسؤول عن تقييم الأوضاع الصحية وفقا لمعايير خاصة، حيث يتم تحديث القائمة بشكل دوري بحسب المستجدات في تلك البلدان.

© Sputnik . Mohamed Hassan

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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