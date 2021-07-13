شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: نستهدف تطعيم نصف مليون شخص يوميًا بلقاح ضد "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وكيل وزارة الصحة السعودية، عبدالله عسيري، اليوم الثلاثاء، أن المملكة تستهدف تطعيم نصف مليون شخص يوميًا بلقاح ضد "كورونا".

وقال عسيرى - فى تصريحات خاصة لقناة "الإخبارية السعودية" - : "لدينا أكثر من 500 مركز لقاحات، ومستمرون فى التوسع بمراكز جديدة"، مضيفًا أنه عند تلقى 70% من المجتمع للقاح، سنصل للمناعة المجتمعية.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم، ألفًا و295 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالى الإصابات المسجلة فى المملكة إلى 503 آلاف و734 إصابة.