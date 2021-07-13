شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: ارتفاع تحصين الموظفين بنسبة 75% والمعلمين والمعلمات 76% والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، ارتفاع نسب تحصين منسوبي التعليم العام من فيروس كورونا، واستمرار جهود وزارة التعليم لزيادة أعداد المحصنين.
وقالت التعليم، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “استعداداً للعودة الحضورية العام الدراسي المقبل؛ ارتفاع نسب تحصين منسوبي التعليم العام من فيروس كورونا، واستمرار جهود وزارة التعليم لزيادة أعداد المحصنين حفاظاً على سلامة الجميع.
وتابعت وزارة التعليم: “قبل الأول من أغسطس 2021م، نكون محصنين لدخول المنشآت التعليمية، مشيرة إلى ارتفاع نسبة التحصين في التعليم العام، ولفتت إلى ارتفاع نسبة التحصين بين الموظفين 75%، والمعلمون والمعلمات 76%، والطلاب والطالبات من 12 إلى 18 عاما بنسبة 30% خلال أسبوعين من بطء التطعيم”.
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