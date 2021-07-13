الجزائر تعلن فتح الحدود مع النيجر لتكثيف التبادلات التجارية

دبي - محمود عبدالرازق - الجزائر - سبوتنيك. جاء خلال مؤتمر صحفي جمع الرئيس الجزائري مع نظيره النيجري محمد بازوم، في الجزائر.

© Sputnik . Twitter/alqabas

وقال تبون: "أعلن عن اتفاق البلدين على فتح الحدود لتصدير المواد الجزائرية نحو النيجر واستيراد المواد النيجرية نحو الجزائر"، مشيرا إلى اتفاق على وضع "سياسة واضحة، بخصوص العمال النيجريين في الجزائر".

وأضاف تبون أن المحادثات التي جمعته بنظيره النجيري محمد بازوم كانت مثمرة، شاكرا الرئيس النيجري على زيارته الأخوية التي يقوم بها مع وفد مهم يشكل جميع القطاعات.

وأكد الرئيس الجزائري أن المحادثات خلصت إلى "اتفاق تام بين البلدين في جميع النقاط التي طرحها، الرئيس بازوم، خاصة في مجالات الري، النفط والتبادل التجاري".

كما اتفق الطرفان، بحسب تبون، على تعزيز التعاون في المجال الأمني.

وباشر، أمس، رئيس جمهورية النّيجر محمد بازوم، في زيارة عمل للجزائر، برفقة وفد رفيع المستوى بهدف تعزيز التعاون بين البلدين.

وتعد دولة النيجر، الجارة الجنوبية الشرقية للجزائر، وتنشط في منطقة أساماكا الحدودية بين النيجر والجزائر عصابات تهريب المخدرات والأسلحة والمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا عبر الصحراء الكبرى.

وتقوم الجزائر من حين لآخر بإرسال مساعدات إنسانية إلى النيجر خاصة بسبب الكوارث الطبيعية التي تحدث في هذا البلد الجار كالفيضانات.