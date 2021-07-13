روسيا ومصر بصدد توقيع مذكرة تعاون في مجال مكافحة العدوى

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقالت هيئة حماية المستهلك في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "في ظل إلغاء القيود المفروضة على الرحلات الجوية من روسيا إلى المنتجعات في مصر ولضمان صحة السياح الروس".

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وأشار البيان إلى أنه "تم الاتفاق على إرسال وفد روسي حكومي إلى جمهورية مصر العربية لتقييم الوضع الوبائي والتدابير الوقائية في الأماكن التي يتم فيها استيعاب السياح وقدرات المختبرات والمؤسسات الطبية".

وأضافت الهيئة: "في المستقبل القريب، من المقرر إعداد وتوقيع مذكرة بين هيئة حماية المستهلك الروسية ووزارة الصحة المصرية بشأن التعاون في مجال مكافحة العدوى".

وكانت نائبة وزير السياحة المصرية، غادة شلبي، قد صرحت يوم الجمعة الماضي، بأن القطاع السياحي المصري يتوقع استقبال من 300 إلى 400 ألف سائح روسي شهريًا بعد إلغاء مرسوم حظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات السياحية المصرية.

وقالت شلبي، لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع قرار الرئيس الروسي باستئناف الطيران العارض بين مصر وروسيا قرار إيجابي جدا، ونرحب به، والقرار يؤكد عمق وصدق العلاقات بين البلدين، وكنا ننتظر هذا القرار من فترة".

وأضافت: "القرار استقبل بحرارة من قطاع السياحة في مصر. وبخصوص توقيت الاستئناف، أتصور أن اللجنة التي ستنعقد في روسيا، هي من سيقرر الموعد. القرار يعود للجانب الروسي، ونحن نحترم أي موعد يقرره الجانب الروسي، وما تراه اللجنة من إجراءات ترغب في وضعها للاطمئنان على السائحين الروس".

وأكدت شلبي أن المقاصد السياحية المصرية تستقبل السائحين من كافة أرجاء العالم، منذ عام كامل، وبالتالي توجد ثقة شديدة في الإجراءات المطبقة، واختبرت بالفعل في المنشآت السياحية والمطارات والمنشآت الأثرية.

وتابعت: "أتصور أن عدد السائحين الروس الذين سيأتون لمصر بعد عودة الطيران العارض، من 300 إلى 400 ألف سائح شهريا، وهذا العدد جيد جدا ونتمنى زيادته".

وألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، مرسوم حظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية، الذي تقرر عقب سقوط طائرة ركاب روسية في مصر جراء عمل إرهابي.

وأعلنت شركة "روسيا"، اليوم الخميس، عن استعدادها لاستئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية بالمشاركة مع مشغل الرحلات "بيبليو غلوبوس"، مشيرة إلى أنها تنتظر تصريحاً من مقر مكافحة "كوفيد-19" والهيئة الاتحادية الروسية للطيران.