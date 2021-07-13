شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر ترسل طائرة مساعدات إلى تونس لمواجهة تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشرف عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائري، اليوم الثلاثاء، على إرسال شحنة من المساعدات الطبية تضم 250 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، ونحو 20 طنًا من المعدات الطبية الضرورية إلى تونس، وذلك في إطار تضامن الجزائر مع الشعب التونسي الشقيق في مواجهته للجائحة.

وانطلقت طائرتان عسكريتان محملتان بالمساعدات الطبية من القاعدة الجوية ببوفاريك بولاية البليدة (شمال) نحو تونس وذلك في إطار تضامن الجزائر مع الشعب التونسي الشقيق في مواجهته للجائحة.

وقد رافق وزير الصحة الجزائري هذه الشحنة من المساعدات من أجل تسليمها إلى نظيره التونسي.

وأكد بن بوزيد أن هذه المساعدات تم إرسالها تطبيقًا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة وتندرج في إطار تضامن الجزائر الدائم مع تونس وذلك من منطلق علاقات الأخوة وحسن الجوار ووفاء للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين خاصة في الظرف الكارثي الذي يعيشه الشعب التونسي نتيجة الانتشار الكبير لوباء كورونا.

وقال بن بوزيد إن "الجزائر كانت دائمًا سباقة في تقديم مثل هذه المساعدات، وهي على استعداد لتقديم مساعدات أخرى قدر المستطاع من أجل مساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز الأزمة الصحية العالمية"، مشيدًا بدعم القوات الجوية الجزائرية لكافة المبادرات التضامنية التي تقوم بها الجزائر.

وكان الرئيس الجزائري تبون، قد أجرى أمس الاثنين، اتصالاً هاتفيًا مع نظيره التونسي قيس سعيد، تناول مستجدات الوضعي الصحي في تونس، وأعرب الرئيس تبون عن تضامن الجزائر شعبًا وحكومة ورئيسًا مع الشعب التونسي الشقيق في مواجهته لجائحة "كورونا".