شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس مجلس النواب التونسى راشد الغنوشى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لرئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قائلة: "تأكدت إصابة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، بفيروس كورونا إثر إجراء تحليل كورونا سريع مساء اليوم الثلاثاء".

وأوضحت الصفحة، أن رئيس البرلمان التونسى سيواصل القيام بأعماله عن بعد وفقا للإجراءات الاستثنائية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة واحترام البروتوكول الصحى.