شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة يطمئن الجميع بشأن مأمونية الخلط بين اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، ما يتم تداوله بشأن خطورة الخلط بين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وقال العبدالعالي، عبر حسابه في “تويتر”: “يتم تداول تفسيرات غير صحيحة في وسائل الإعلام عما صدر من منظمة الصحة العالمية حول خلط اللقاحات، ونؤكد مأمونية الخلط للقاحات المعتمدة لدينا بالمملكة وذلك بناءً على الأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصة، وهو إجراء مقر من منظمة الصحة العالمية وفي العديد من دول العالم”.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1295) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (14) حالات وفيات رحمهم الله.
كما أعلنت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (946) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (484,883) حالة ولله الحمد.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الصحة يطمئن الجميع بشأن مأمونية الخلط بين اللقاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.