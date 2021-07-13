شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الحج»: استحداث قوة دوريات سرية لهذا السبب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد الطويان، عن استحداث قوة جديدة سرية من الدوريات تستهدف تعزيز العمل الأمني والمروري في الحج هذا العام.

وأوضح الطويان خلال المؤتمر الصحفي الأول لقيادة قوات أمن الحج لموسم حج 1442هـ، أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق كل من يخالف الإجراءات المعلن عنها، لافتًا إلى أن خطة الدفاع المدني ترتكز على الجانب الوقائي.

وكشف مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب عن تخصيص 10 مراكز للضبط الأمني تنتشر في كافة محاور العاصمة المقدسة.