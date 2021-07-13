شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سرعة جنونية وتجاوز للمسارات على طريق المطار بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام قائد مركبة بقيادة سيارته بسرعة جنونية متجاوزاً المسارات المحددة على الطريق.

وأظهر المقطع تعدي قائد المركبة على حقوق الآخرين، وتجاوز المسارات المحددة وكاد يتسبب في حادث مروري على الطريق لإحدى العائلات، وذلك على طريق المطار بالعاصمة الرياض.

وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم لوضع حد لهذه الممارسات التي تعرض حياة قائدي المركبات للخطر.