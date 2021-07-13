غانتس: الحكومة الحالية متماسكة ولديها القدرة على تطوير العلاقات مع الجيران

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف غانتس في كلمته في مؤتمر خاص لنقابة العمال الإسرائيلية في إحدى بلدات غلاف غزة: "إننا موجودون في مكان يتيح للجيش الإسرائيلي جبهة قوية"، بحسب موقع "آي 24 نيوز".

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وشدد غانتس، قائلا: "الحكومة الحالية، عن طريق تماسكها والتعاون بين أعضائها، قوية ولا تقل قوة عن سابقتها، ولديها قدرة على تطوير علاقاتها مع جيراننا. علاقات كانت أحيانا متوقفه في الحكومة السابقة مثل الشراكة التي يجب أن نقوم بتعزيزها مع الأردن ومصر".

وتابع: "هناك تحديات أمنية، خصوصا من جانب إيران، لكنني أتعهد أن دولة إسرائيل بيدين أمينتين، ونتعهد ألا تتحول إيران إلى تهديد وجودي على دولة إسرائيل".

في سياق متصل، أفادت تقارير أن تطورا إيجابيا حدث في المباحثات حول صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، وذكرت الصحيفة أن هناك تقارب نحو تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق.

وبحسب التقرير، فإن هذه المرحلة تشمل إعطاء معلومات حول مصير الأسرى والمفقودين مقابل إطلاق سراح سجينات فلسطينيات.