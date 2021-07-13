جدل وغضب في مصر... هل هذا القس يبشر الأطفال المسلمين داخل أحد المساجد؟

دبي - محمود عبدالرازق - ادعى ناشرو الصورة أنها لأحد الكهنة المسيحيين أثناء تبشيره للأطفال المسلمين داخل أحد المساجد، وتحت رعاية وزارة الأوقاف المصرية، لكن هذا الادعاء زائف وغير دقيق على الإطلاق.

​الصورة انتشرت على "فيسبوك" و"وتويتر"، وادعى الناشرون أنها كانت خلال ندوة للتسامح بين الأديان ونبذ التطرف، وأنها اتخذت في مسجد النور بمدينة شبرا في محافظة القاهرة.

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لكن في الحقيقة، بعد بحث وتدقيق، تبين أن الصورة التقطت قبل 3 سنوات في مسجد بمحافظة أسوان، في أقصى جنوب البلاد.

وبحسب ما ذكرته المواقع الإخبارية المصرية، فإنها تظهر زيارة لأطفال حضانة العذراء مريم، إلى المسجد، لتقديم التهنئة للمسلمين بعيد المولد النبوي.