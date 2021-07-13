شكرا لقرائتكم خبر عن أمين منطقة عسير د.وليد الحميدي لـ«الخليج 365»: نحرص على رفع مستوى جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين وفق رؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - • أمانة عسير تطور نظاماً خاصاً للأمانة وبلدياتها لخدمة المستفيدين

• تفاعل إيجابي من مختلف الفئات وذلك بتطبيقهم كافة الإجراءات الاحترازية

• تحديث آليات وأولويات السفلتة والإنارة والأرصفة في المخططات المعتمدة

• التنسيق مستمر بين الأمانة والبلديات لحل مشكلة خدمات الإنترنت والاتصالات

• كود البناء السعودي سيحدث فارقاً في البنية العمرانية لجميع المجتمعات



متابعة الخليج 365 - حوار : أحمد علي المحلي

تعد منطقة عسير من أكثر مناطق الجذب السياحي في المملكة، ويقصدها السائحون من مختلف المناطق بل من مختلف دول العالم أيضا، للاستمتاع بأجوائها ومعالمها السياحية، ولهذه الأسباب؛ فإن أمانة منطقة عسير لا تألو جهداً في الارتقاء بالمنطقة ودعمها بالخدمات لتشجيع الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد وترويج السياحة.

وللحديث أكثر عن منطقة عسير وجهود أمانة عسير في دعم المنطقة ومطالب الأهالي، كان هذا الحوار الذي أجرته صحيفة “الخليج 365”، مع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.. فإلى الحوار:

– في الصيف الأخير قبل جائحة كورونا شهدت المنطقة برنامجي “فعاليات عسير” و “صيف السودة” وبالفعل عاشت مدن ومحافظات المنطقة أجواء مزدهرة من خلال استقبال ضيوفها وزوارها الذين قدموا لقضاء أجمل الأوقات وسط جمال الطبيعة، ثم جاءت كورونا ليهدأ كل شيء. فهل حان وقت استعادة ذلك الزخم السابق؟ وكيف استعدت أمانة المنطقة للقيام بالأدوار الجديدة المنوطة بها لتنفيذ مثل تلك الفعاليات الضخمة والحفاظ على الإجراءات الاحترازية في ذات الوقت؟

أمانه عسير تتعاون دائما مع كافة الجهات المعنية في هذا الخصوص من خلال تمكين تلك الجهات للقيام بدورها المناط بها من إقامة الفعاليات وذلك من خلال تجهيز المواقع وتسليمها لهم مع تذليل الصعاب التي تواجههم وحيث أن لديهم العديد من المواقع لإقامة الفعاليات والتي سوف تعلن من قبلهم في الوقت المناسب.

– لفترة طويلة كان سكان منطقة عسير يشتكون من سوء حالة الطرق في بعض أحياء المدن والمحافظات، حيث تفتقد لمقومات التنظيم لطرقاتها الداخلية وضعف إنارتها، ما هي خطة الأمانة في القضاء على هذه الشكاوى وتطوير الطرق والشوارع الداخلية بالمدن ومعالجة مسببات التشوّه البصري ومتى يشعر المواطن بطفرة إيجابية في هذا الملف؟

تحرص أمانة منطقة عسير على تلبيه احتياجات المواطنين ورفع مستوى جودة الحياة بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث قامت بعمل آلية تحديد أولويات السفلتة والإنارة والأرصفة في المخططات المعتمدة عن طريق وضع معايير تحقق العدالة وتضمن إيصال الخدمات لجميع المواطنين وسيتم التنفيذ وفق هذه الأولوية وحسب توفر الاعتمادات المالية اللازمة

– يرأس الدكتور وليد بن محمد الحميدي شركة أمانة منطقة عسير التي تم تأسيسها وفق خطة طموحة تهدف إلى أن تكون الشركة الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة في تنفيذ مشاريعها التنموية والاستثمارية، ورفع جودة الخدمات البلدية. فهل ستكون الشركة منافساً لشركات القطاع الخاص في تلك المجالات؟ وكيف ستكون طبيعة العلاقة بين الأمانة والشركة وخاصة في ممارسة الدور الرقابي؟

بلا شك ستكون شركة الأمانة أحد أركان الأمانة ولا يوجد لها تنافس في سوق العمل بل دورها سيكون فعال لتنمية الاستثمارات بالمنطقة ناهيك لتميز تضاريس المنطقة ما بين الجبال والسواحل والصحراء وذلك لتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة ٢٠٣٠

أما بخصوص طبيعة العلاقة فإن هناك ما يسمى بالاتفاقية الإطارية التي تهدف إلى تنظيم العمل بين الجهتين والتي تضع الاُطر العامة لمنهجية العمل المشترك وحوكمة عمليات تنفيذ الأنشطة البلدية، والتي تكمن في النقاط التالية: –

1.الاتفاق على النموذج التشغيلي بين الأمانة والشركة والذي يتضمن تحديد الأنشطة والمشروعات البلدية محل العمل المشترك.

2.تفعيل دور الشركة كذراع استثماري للأمانة.

3.حوكمة المتطلبات اللازم اتباعها عند نيابة الشركة عن الأمانة في تنفيذ تلك الأنشطة والمشروعات.

4.مدة التعاقد لإدارة تلك الأنشطة نيابةً عن الأمانة.

5.القيمة المالية المستحقة سواء للأمانة او الشركة.

– أصبح تردي خدمات الاتصال والإنترنت في القرى والبلدات البعيدة جنوب محافظة بيشة أو شمال مركز خثعم بمحافظة بلقرن مثلاً التي تعتمد على الأبراج عائقاً أمام الاستفادة من خدمات التعليم عن بعد الذي أصبح هو أساس العملية التعليمية بسبب جائحة كورونا. هل هناك دور يمكن للأمانة أن تقدمه في حل هذه المشكلة بالتنسيق مع شركات الاتصالات؟

التنسيق مستمر ما بين الأمانة والبلديات بالمنطقة وكافة الجهات ذات العلاقة لتذليل العقبات والحلول لتسهيل مهمه توفير الخدمة فضلاً عن توجيهات سمو أمير منطقة عسير لتسريع إيجاد تلك الخدمات خصوصاً لدعم التعليم عن بعد وكذلك تزايد السكان بالمنطقة.

– على مدى الأسبوعين الماضيين فقط بلغ عدد الجولات التي نفذتها الأمانة وبلدياتها أكثر من 14097 جولة تفتيشية، أسفرت عن تسجيل نحو 120 – مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية. بالنظر إلى هذه الأرقام فإننا نجد أن نسبة المخالفات إلى الجولات لا تكاد تبلغ 1% فهل تلتزم فعلاً 99% من المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية؟ وما دور الأمانة في تعزيز الوعي المجتمعي للحـد مـن انـتشار فايروس كـورونـا ( كوفيد -١٩)؟

بالنسبة لعدد الجولات فإن هناك مستهدفات يومية سواءً لنطاق الامانة او البلديات المرتبطة والمتبعة لتكون بشكل يومي ويرجع قلة المخالفات لارتفاع نسبة الامتثال في تلك المنشآت.

كما أن الوعي من قبل تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بها كان له الأثر الواضح والإيجابي.

ولا ننسى دور الأمانة في تعزيز الوعي المجتمعي من خلال ما تم من جهود عبر إطلاق عدة حملات تطوعية لنشر التوعية بين المنشآت والزوار والتي لا زالت مستمرة مع اختلاف مسمياتها.

– متى يتم الانتهاء من صيانة طريق القريقر المتجه إلى جامعة الملك خالد بحاضرة مدينة أبها؟

بخصوص طريق قريقر فالطريق ضمن أعمال مشروع صيانة الطرق والمشروع بشكل عام يسير وفق جدول زمني ملزم للمقاول، ونؤكد بأن الأمانة حريصة على انتهاء أعمال هذا الطريق وفق اعلي المعايير.

– تطوير قدرات وخدمات إدارة تقنية المعلومات والخدمات الالكترونية بأمانة منطقة عسير؟

تعمل أمانة منطقة عسير على أتمته جميع الإجراءات والأعمال التي تقوم بها سواء على مستوى المستفيدين أو على مستوى منسوبي الأمانة والبلديات.

فقد قامت الأمانة بتطوير نظام خاص بخدمة المستفيدين للأمانة وبلدياتها يتم من خلاله رفع طلباتهم والشكاوى الخاص بها وحجز موعد لزيارة الأمانة او البلدية وكل ذلك بشكل الكتروني دون الحاجة لزيارة الأمانة او البلدية.

كما فعلنا نظام رخص الحفريات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى والذي أسهم بشكل كبير في تقليل مدة إصدار رخص الحفريات من عدة أشهر إلى أيام عدة وقد تم إتاحة تقديم طلبات السفلتة والإنارة مؤخرا بشكل الكتروني دون الحاجة لزيارة الأمانة.

وتسعى أمانة المنطقة الى تطوير البوابة الالكترونية الخاصة بها مما سيسهم بإذن الله في توفير قناة موحده لتقديم جميع خدمات الأمانة بشكل الكتروني ويجعل المواطن على الخليج 365 دائم للاطلاع على كافة الخدمات التي تقدمها الأمانة،

وعلى المستوى الداخلي تعمل الأمانة على أتمتة جميع الإجراءات الخاصة بها مما سيسهم في انجاز المهام الموكلة لكل إدارة بدون تأخير وبكل شفافية.

– أطلقت الأمانة قبل أيام مبادرة ممتثل للتوعية بأهمية الامتثال بالتدابير الصحية والوقائية في الحدائق والمرافق العامة؟ ما مدى تجاوب الأهالي مع هذه المبادرة وغيرها من المبادرات؟

كان تفاعل المجتمع جميل وإيجابي من مختلف الفئات و ذلك بتطبيقهم كافة الإجراءات الاحترازية و الوعي حول أهمية تطبيق البروتوكولات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

– ما هو رأي الدكتور وليد الحميدي في تطبيق كود البناء السعودي، وهل سيحدث فارقاً في البنية العمرانية للمجتمعات غير الحضرية في المملكة وخاصة منطقة عسير؟

يسهم تطبيق كود البناء السعودي في تنظيم العلاقة المهنية في قطاع البناء والتشييد لحماية المبنى من التهدم الكلي أو الجزئي وكذلك وضع الحد الأدنى من الاشتراطات والمتطلبات التي تحقق السلامة والصحة العامة والبيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية وترشيد المياه والطاقة كل ذلك من شأنه حماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل والاهتمام بالاستدامة. فيما سيسهم في رفع جود البناء وتحسين أداؤه إضافة الى إقرار التأمين ضد العيوب الخفية والمتضمن الرقابة على جميع عناصر البناء وما يوفره من ضمان للمالك بتلافي العيوب الخفية أثناء التنفيذ.

وأؤكد بأنه سيتم إحداث فارقاً في البنية العمرانية لجميع المجتمعات حيال تطبيق كود البناء السعودي وتعتبر متطلبات واشتراطات الكود وحدة متكاملة واجبة التطبيق ويستثنى منها المباني التاريخية المصنفة من جهة الاختصاص من تطبيق اشتراطات الكود إذا لم تشكل خطر يهدد الأرواح او الممتلكات عدا اشتراطات الحماية من الحريق.