الوزراء المصري يعلن موعد إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء يوضح تفاصيل إجازة عيد الأضحى وإجازة ثورة 23 يوليو، التي تبدأ من يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى الـ 24 من الشهر الجاري.

وقال بيان مجلس الوزراء المصري إن قرار مجلس الوزراء حدد موعد بدء الإجازة الرسمية، التي تبدأ يوم الاثنين 19 يوليو، وقفة عرفات.

وأوضح البيان أن الإجازة ستستمر حتى يوم السبت الـ 24 من يوليو الجاري، بالنسبة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية.

كما يشمل القرار الشركات التابعة للقطاع العام والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

وبحسب البيان، فإن هذه الإجازة التي تم تحديدها تشمل إجازة عيد الأضحى وإجازة ثورة 23 يوليو.

ولفت البيان إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أصدر قرارا بأن تكون الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر بالنسبة للمصالح والهيئات التي شملها القرار.

ولفت القرار إلى أن الامتحانات ستستمر وفقا للمواعيد التي تم تحديدها من قبل السلطة المختصة.

يذكر أن وقفة عرفات توافق يوم الاثنين 19 يوليو، وعيد الأضحى يوم الثلاثاء 20 يوليو.