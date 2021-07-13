وكالة: تفاصيل اجتماع سري في العراق دعا فيه قائد إيراني للانتقام من قوات أمريكا

دبي - محمود عبدالرازق -

وقالت المصادر الثلاثة من الفصائل المسلحة التي حصلت على إفادة عن الاجتماع إنه على الرغم من تشجيع الفصائل على الانتقام إلا أن الإيرانيين نصحوا العراقيين بعدم الذهاب بعيدا في هذا الطريق لتجنب حدوث تصعيد كبير.

© REUTERS / Wissm Al-Okili

وتحدثت المصادر لـ"رويترز"، طالبة عدم نشر أسمائها لحساسية الموضوع.

وقال أحد المصادر الثلاثة، وهو قائد كبير في فصيل محلي مسلح اطلع على الاجتماع، إن الإيرانيين نصحوهم بتوسيع نطاق هجماتهم بشن عمليات انتقامية ضد القوات الأمريكية في سوريا.

وقال مسؤول كبير في المنطقة، أطلعته السلطات الإيرانية على زيارة حسين طائب، رئيس استخبارات الحرس الثوري، إن رئيس استخبارات الحرس الثوري اجتمع مع عدد من قادة الفصائل المسلحة العراقية أثناء الزيارة ونقل لهم "رسالة الزعيم الأعلى بمواصلة الضغط على القوات الأمريكية في العراق حتى ترحل عن المنطقة".

وتعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا لهجمات عدة مرات في أعقاب زيارة وفد إيراني بقيادة حسين طائب، التي جاءت بعد ضربات جوية أمريكية ضد فصائل مسلحة تدعمها إيران على الحدود السورية العراقية في 27 يونيو/حزيران.

ومنذ الضربات الجوية الأمريكية، زادت الهجمات على القوات الأمريكية وعلى العسكريين أو القواعد التي يعملون فيها في العراق واتسع نطاقها إلى شرق سوريا.

ونفى المبعوث الإيراني لدى الأمم المتحدة، هذا الشهر، الاتهامات الأمريكية بأن طهران دعمت الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، وندد بالضربات الجوية الأمريكية على الفصائل المسلحة التي تدعمها إيران هناك.