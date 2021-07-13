شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تغرم جوجل 500 مليون يورو.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

فرضت الهيئة الفرنسية المسؤولة عن ضبط المنافسة، اليوم الثلاثاء، غرامة قدرها 500 مليون يورو على مجموعة جوجل لعدم تفاوضها “بحسن نية” مع ناشري الصحافة حول تطبيق “الحقوق المجاورة” القاضية بتسديد بدل مالي للناشرين لقاء استخدام محتوياتهم.

وأمرت الهيئة المجموعة بـ”تقديم عرض” إلى الناشرين ووكالات الأنباء “لتسديد بدلات للاستخدامات الحالية لمحتوياتهم المحمية”، تحت طائلة فرض تدابير عليها “يمكن أن تصل إلى 900 ألف يورو لكل يوم تأخير”.