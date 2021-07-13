تحمل اسم "شورلي".. نفوق السلحفاة "صاحبة الذاكرة الخارقة" عن 130 عاما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت حديقة حيوان "شونبرون" في فيينا، نفوق أقدم ساكنيها، الثلاثاء، وهي سلحفاة عملاقة من سيشل تحمل اسم "شورلي"، بعد أن بلغت سن الـ130.



وقال عالم الحيوانات، أنطون فايسنباخر، في حديثه عن السلحفاة الذكر "شورلي": "يعرفه الكثير من زائري حديقة الحيوان منذ زمن طويل".

وكان قد تم الاستعانة بـ"شورلي" خلال إقامة بطولة كأس الأمم الأوروبية في عام 2016، للتنبؤ بنتائج المباريات.

وعلى الرغم من تقدم "شورلي" في السن، فقد شارك أيضاً في دراسة أجريت قبل بضعة أعوام، أظهر فيها أنه يمكنه تذكر مهمة كان قد تعلم القيام بها قبل تسعة أعوام، على الفور.