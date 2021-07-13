تعرف على بروتوكول صلاة عبد الأضحى في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الامارات عن البروتوكول الخاص بعيد الأضحى المبارك، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وسيتم تطبيق اشتراطات صلاة العيد في كافة مناطق الدولة، وهي:



إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك على ألا تزيد مدة الخطبة عن 15 دقيقة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية. وسيتم فتح أبواب المصليات والجوامع قبل بدء الصلاة بـ15 دقيقة.

الالتزام بإحضار سجادة صلاة خاصة ووضع لواصق التباعد على المواقع المخصصة للصلاة.

يمنع منعا باتاً حضور الصلاة للأفراد المقيمين مع أشخاص مصابين والمقيمين مع أشخاص مخالطين لمرضى كوفید-19.

ننصح كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة والأطفال من هم أقل من 12 سنة تجنب الذهاب لصلاة العيد.

ستغلق المساجد مباشرة بعد الصلاة، ولن يسمح بالجلوس مع استمرار غلق المرافق الخدمية مثل دورات المياه وأماكن الوضوء وثلاجات شرب المياه واستمرارية تعليق فتح مساجد ومصليات الطرق الخارجية ومحطات التزود بالوقود.

تجنب التجمعات والمصافحة قبل وبعد صلاة العيد بكافة أشكالها والاكتفاء بالتحية والتهنئة عن بعد.

سيتم وضع لواصق التباعد على المواقع المخصصة للصلاة في الساحات الخارجية للمساجد مع إمكانية الاستفادة من الحدائق والمواقف العامة المجاورة للمساجد.

ننصح تجنب التصافح والعناق، كما يفضل استخدام البدائل الإلكترونية لتوزيع العيديات.