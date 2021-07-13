فرنسا ترسل 800 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى تونس

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، إنه سيتم إرسال 800 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى تونس، وذلك لمساعدتها في تجاوز الوضعية الوبائية الحالية، التي تشهد مستويات مرتفعة من العدوى خاصة مع انتشار متحور دلتا "الهندي"، بحسب ما نقل موقع قناة "نسمة" التونسي.

​وأضاف أتال أنه سيتم أيضا إرسال معدات طبية، بالتزامن مع زيارة مرتقبة لكاتب الدولة للرياضة الفرنسي جان باتيست لوموان إلى تونس للاطلاع على الوضع الصحي.

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وأدرجت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تونس ضمن القائمة الحمراء، على خلفية معدلات الإصابة المرتفعة بفيروس كورونا.

ويعني تصنيف تونس ضمن القائمة الحمراء منع السفر إليها إلا للضرورة القصوى.

وعلى غرار مختلف دول العالم، تراجع فرنسا بشكل دوري ترتيب الدول ضمن ثلاث قوائم حمراء وبرتقالية وخضراء، على حسب تطور الحالة الوبائية في كل دولة.

وتشهد تونس مستويات مرتفعة من العدوى وانتشار فيروس كورونا وخاصة متحور دلتا (الهندي).

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية، إيف سوتيران، أن تونس سجلت "أعلى حصيلة وفيات" بفيروس كورونا في المنطقة العربية والقارة الأفريقية.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، الخميس الماضي، أن المنظومة الصحية في البلاد انهارت، مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.