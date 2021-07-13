شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين فى العراق لـ92 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة حريق مستشفى الحسين التعليمي فى محافظة ذى قار العراقية إلى 92 قتيلا.

وقالت دائرة صحة ذي قار في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "حصيلة ضحايا حريق مركز العزل في مستشفى الإمام الحسين ارتفعت الى 92 شهيدا".

وعقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئا للوقوف على تداعيات حريق مستشفى الامام الحسين في الناصرية.

كما قررت الحكومة العراقية اتخاذ عدة إجراءات منها، فتح تحقيق في الحادث، وإعلان حالة الطوارئ وكذلك إرسال.