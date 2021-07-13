شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحدد الأسبوع المقبل موعدًا لإعلان نتائج تحقيقات حريق مستشفى الحسيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم /الثلاثاء/، عن أسفه الشديد إزاء حريق مركز عزل بمستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار، والذي أسفر عن مقتل وإصابة 164 شخصًا، مؤكدًا، في الوقت نفسه، أن نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بكشف ملابسات وأسباب اندلاع هذا الحريق ستعلن خلال أسبوع واحد.

وقال الكاظمي ـ في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ إن "ما حدث في مستشفى الإمام الحسين التعليمي يمثل جرحًا عميقًا في ضمير العراقيين جميعًا"، واصفًا ما حدث في مستشفى الحسين بمحافظة ذي قار الواقعة جنوب العراق بـ"الفاجعة".

وأضاف الكاظمي ـ خلال جلسة مجلس الوزراء ـ أن "المسؤولية تتضاعف بتكرار هذا النوع من الفواجع خلال الأشهر الماضية، والتي تتزامن مع أزمات كبيرة بعضها طبيعي مثل الأزمة الاقتصادية، وبعضها بفعل فاعل مثل ضرب أبراج نقل الطاقة وتعطيل الشبكة الوطنية، ومحاولة البعض زعزعة الأمن الداخلي ونشر الفوضى والشكوك ومنع مضي القرار الوطني العراقي".

وأشار إلى أن "هذا الحادث يؤشر خللا بنيويا في الهيكلية الإدارية للدولة العراقية، حيث إن تشخيص الأخطاء لا يتم توظيفه ولا متابعته، ويذهب المواطنون ضحايا"، مؤكدا "الحاجة لإطلاق عملية إصلاح إداري شامل، وأهم خطوات الإصلاح هو أن نفصل العمل الإداري عن النفوذ السياسي".

وشدد على أنه "لن نتسامح مع الفاسدين أو المتلاعبين بأرواح المواطنين أيا كانت صفاتهم أو انتماءاتهم"، داعيا في الوقت ذاته مجلس النواب إلى ضرورة الإسراع في البت في اسم المرشح لشغل منصب وزير الصحة بديلا عن الوزير المستقيل، وذلك لمنع استمرار الوزارة بالعمل من دون وزير لمدة طويلة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي أنه "سيتم محاسبة كافة المقاصرين والمسئولين عن اندلاع هذا الحريق الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا الأبرياء حسابا عسيرا وفق القانون، وذلك عقب الإعلان عن نتائج التحقيقات خلال الاسبوع المقبل".

وتابع الكاظمي قائلا : إن "خطوات الإصلاح ومحاربة الفساد التي تتخذها الحكومة تواجه عرقلة ممنهجة وهجمات إعلامية مع كل محاولة للتقدم إلى الأمام، والهدف هو إجهاض الإصلاح، وتشويه صورته، لكننا ماضون باتجاه هدف خدمة شعبنا".

وكان مدير صحة محافظة ذي قار العراقية صدام صاحب الطويل قد قدم في وقت سابق اليوم استقالته الى وزير الصحة والبيئة إثر حريق مركز عزل بمستشفى الحسين التعليمي، والذي راح ضحيته 64 شخصًا ونحو 100 مصاب.