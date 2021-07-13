شكرا لقرائتكم خبر عن قائد أمن الحج: لن يسمح بدخول أى شخص إلى منطقة المشاعر المقدسة دون تصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء زايد الطويان، قائد أمن الحج، على عدم السماح بدخول أى شخص إلى منطقة الحرم والمشاعر المقدسة دون تصريح إلكتروني صادر من وزارة الداخلية، كاشفا عن وجود طوق أمنى يحيط المشاعر المقدسة والحرم الشريف.

وقال قائد أمن الحج، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، إن تحديد عدد الحجاج لهذا العام جاء نتيجة جائحة كورونا، موضحًا أن استقبال جميع الحجاج سيتم عبر 4 مداخل فقط.

وكان مفتى المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، قال إن قيادة المملكة تعتبر خدمة ضيوف الرحمن شرفا وفخرا لها وسخرت جميع إمكانياتها لخدمتهم وتيسير فريضة الحج لهم ليؤدوها بكل يسر وسهولة، وانطلاقا من حرصها الشديد على تحقيق مصالح المسلمين، والحفاظ على كل ما فيه نفع لهم وحفاظ على سلامتهم، وإبعاد كل ما فيه أذى لهم وإضرار بهم، وضعت العناية بسلامة الحجاج وضيوف الرحمن فى مقدمة اهتماماتها، وفقا لواس.

وعلى صعيد متصل، قال مدير الأمن العام إن وزارة الداخلية السعودية وضعت الخطـط الأمنية والمروريـة وخطـط التفويج وإدارة الحشود وخطط الطوارئ، بما يضمن تحقيق الاشتراطات الصحية، ويسهم في إنجاح موسم الحج، وعدم انتشار الوباء بين الحجاج أو المشاركين في خدمتهـم من مختلف الجهات.

‏وقد أظهرت المملكة قدرات فائقة ومميزة في مواجهة هذه الجائحة والتعامل معها فرفعت شعاراً أخلاقياً وإنسانياً سامياً.